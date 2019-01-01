كوليبالي يعلق على أنباء انضمامه لمانشستر يونايتد

المدافع السنغالي كشف عن أهم أهدافه في الوقت الحالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، أنه يصب كامل تركيزه مع الفريق بغض النظر عن كل شائعات رحيله.

بعض التقارير الإنجليزية أكدت اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الدولي السنغالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

اللاعب قال في تصريحات صحفية:"اعتدت على هذه الأحاديث، هناك العديد من القصص تنتشر بشكل يومي حول رحيلي".

وأضاف:"كل تركيزي وهدفي الآن هو الفوز مع نابولي ولا أهتم لأي شيء آخر، أتمنى الانتصار على أفضل الفرق في إيطاليا والفوز بالدوري".

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وتابع:"لم أظهر بالشكل الأفضل لي ببداية الموسم، وأتفهم صعوبة الفترة الحالية بوجود العديد من الفرق القوية بإيطاليا".

يذكر أن كوليبالي شارك اليوم مع السنغال في التعادل الودي مع البرازيل 1/1 خلال فترة التوقف الدولي.