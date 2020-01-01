خاص.. إيجالو يُرحب بالاستمرار في مانشستر يونايتد

المهاجم النيجيري يعيش انطلاقة مميزة مع الشياطين الحمر

تسبب فيروس كورونا الجديد، وانتشاره الواسع على مستوى أنحاء العالم، في تهديد مستقبل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو مع مانشستر يونايتد.

إيجالو انضم للشياطين الحمر في يناير الماضي قادماً من نادي شنغهاي شينوا الصيني، في صفقة إعارة حتى نهاية شهر مايو القادم.

اللاعب تألق مع مانشستر في الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، ولكن مسيرته تعطلت تزامناً مع توقف النشاط الرياضي بالدوري الإنجليزي ومختلف المسابقات.

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مصادر خاصة لـ"جول" أكدت أن النيجيري منفتح بصورة كبيرة للبقاء مع مانشستر لما بعد نهاية فترة إعارته، ولكن الموقف لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

كورونا تسبب في تعقد موقف إيجالو، نظراً لعدم وضوح خطة مانشستر لسوق الانتقالات الصيفي، سواء بالاتفاق مع اللاعب على استمراره، أو الانتظار للتعاقد مع مهاجم آخر.

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ويبدو السيناريو الأقرب الآن هو عدم تجديد مانشستر لإعارة إيجالو، والانتظار حتى نهاية مايو، خاصة بعد اقتراب تعافي المهاجم الأساسي ماركوس راشفورد للظهور من جديد بعد الإصابة لفترة طويلة.

يذكر أن إيجاليو نجح في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات بدأها كأساسي مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق الإنجليزي بالميركاتو الشتوي.