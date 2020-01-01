فيرنر يوافق على الانتقال لليفربول وكلوب يطالبه بالانتظار

موقف صعب على المهاجم الألماني

رغبة شديدة من المهاجم الألماني تيمو فيرنر للحصول على فرصة اللعب لليفربول، ولكن يبدو أن أزمة فيروس كورونا، ستحرمه من هذه الخطوة هذا الصيف.

فيرنر يعتبر من الأهداف الرئيسية للمدرب الألماني يورجن كلوب، نظراً للسجل التهديفي المميز لمهاجم لايبزيج مع فريقه على مدار الموسمين الماضيين.

موقع "The Athletic" الإنجليزي، كشف عن وجود مفاوضات جدية بين كلوب وفيرنر، ولكن مدرب ليفربول يعتبر قيمة اللاعب كبيرة جداً مع الظروف المالية الحالية لأندية أوروبا.

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وأشار الموقع أن كلوب قام بالتحدث لفيرنر بنفسه بداية العام الحالي، وأقنعه بالانتقال للريدز، ولكن عليه الانتظار لموسم آخر من أجل هذه الصفقة.

ويأتي ذلك لصعوبة قيام ليفربول بدفع الشرط الجزائي بعقد صاحب الـ24 سنة، والذي يصل لـ52 مليون جنيه استرليني، وفقاً لما أكدته العديد من التقارير الصحفية.

الموقف تعقد كثيراً بقرار ليفربول، ومن غير الواضح استمرار فيرنر مع لايبزيج وانتظاره الرحيل إلى أنفيلد في صيف 2021 أو النظر في العروض الأخرى المقدمة لضمه.

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بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة وإنتر جميعهم يرغبون في التعاقد مع المهاجم الألماني، لذلك سيجب على اللاعب اتخاذ قراره النهائي في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن فيرنر نجح في تسجيل 27 هدفاً مع لايبزيج هذا الموسم، وصنع 12 في 36 مباراة لعبها مع الفريق الألماني بجميع البطولات، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.