دومبيا: هدفي تحقيق الانتصارات رفقة عجمان

اللاعب المالي يتحدث عن انتقاله لعجمان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المالي حامد دومبيا، لاعب وسط فريق نادي عجمان، والذي انضم حديثًا من العين، على أن هدفه هو تحقيق الانتصارات رفقة الفريق البرتقالي خلال الفترة المقبلة.

دومبيا انتقل لنادي عجمان قادمًا من العين، بعدما فشل في إقناع مسؤولي الزعيم باستمراره، بعد الانتقال له واللعب في صفوفه الموسم الماضي.

اللاعب المالي قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي عجمان: "الطموح ليس حلمًا بالنسبة لي، ولكن هو الوصول إلى الهدف".

🗣️هيرفي رينارد رداُ على شائعات تدريب المنتخب المصري 🇪🇬#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/5IDoKvp6HE — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

صاحب الـ29 عامًا تابع: "هدفي مع عجمان هو تحقيق الانتصارات، وأنا جاهز للتحدي رفقة البرتقالي.

ويبحث نادي عجمان خلال الفترة الحالية، على تدعيم صفوفه بلاعب إفريقي آخر، سيتم اختياره من كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

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عجمان يدعم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب.