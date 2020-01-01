سيناريو بيبي يتكرر في صفقة أوسيمين والمستفيد ليفربول

نابولي مُهدد بخسارة الصفقة في اللحظات الأخيرة

أصبحت صفقة انتقال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من ليل الفرنسي إلى نابولي الإيطالي مهددة بالانهيار، بعدما كانت على وشك الانتهاء بشكل رسمي.

العديد من الصحف الإيطالية والفرنسية أبرزها "ليكيب" سبق وأن أكدت انتقال أوسيمين إلى نابولي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 81 مليون يورو.

ومع ذلك تغير مسار الأمور بشكل كامل خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما قرر اللاعب تغيير وكيل أعماله، مما فتح باب التكهنات حول انتقاله إلى فريق آخر.

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وأوضحت بعض التقارير الإيطالية، أن الوكيل الجديد لأوسيمين، لم يتفق بشكل نهائي على أي شيء مع نابولي، بل دخل في محادثات مع ليفربول ومانشستر يونايتد.

ليفربول بالتحديد يعتبر هو الطرف الأكثر حظاً في حالة تغير وجهة اللاعب، حيث يحرص المدرب الألماني يورجن كلوب على ضم لاعب جديد بخط هجوم فريقه بعد خسارة الألماني تيمو فيرنر.

وهو ما يمثل صدمة كبيرة جداً لنابولي، بعدما حسم الصفقة، مما يعيد للأذهان سيناريو نيكولاس بيبي الصيف الماضي، عندما اتفق على ضمه، قبل أن يخطف آرسنال اللاعب ويتعاقد معه من ليل في اللحظات الأخيرة.

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جدير بالذكر أن النيجيري أوسيمين البالغ من العمر 21 سنة، نجح في تسجيل18 هدفاً وصنع 6 في 38 مباراة لعبها مع ليل بمختلف البطولات هذا الموسم.