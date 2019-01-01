ريال مدريد يرصد 300 مليون يورو لضم مبابي

صداع جديد في مواجهة باريس سان جيرمان

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، ترقبه لموقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي طمحاً في ضمه الصيف القادم.

مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2020، وسط محاولات من النادي الفرنسي لتمديد هذا التعاقد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت رغبة ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، في إقناع اللاعب بعدم التجديد لناديه.

وأوضحت أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، أبدى استعداده التام لدفع مقابل مادي ضخم للحصول على خدمات مبابي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة مهاجم باريس إلى 300 مليون يورو، ليصبح وقتها اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة.

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اللاعب نفسه يرحب بالخطوة، حيث كان وشك الانضمام لريال قبل باريس، لكن بيريز لم يرغب في تفكيك الثلاثي الهجومي المكون من جاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن صاحب الـ20 سنة، نجح في تسجيل 8 أهداف في 9 مباريات لعبها مع باريس هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.