انتهى الحلم البرازيلي .. ضربة قوية لآرسنال في المساعي لضم فينيسيوس جونيور

يبدو أن نادي آرسنال قد تخلّى عن حلمه بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور، حيث تلاشت تقريبًا آمال النادي الإنجليزي في ضم جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن «المدفعجية» أصبحوا الآن مقتنعين بأن فينيسيوس سيجدد عقده في البرنابيو. وقد دفع هذا الاعتقاد النادي اللندني إلى التخلي عن أي نية لتقديم عرض ضخم لانتزاع اللاعب البرازيلي.

كان آرسنال هو المرشح الأوفر حظاً لضم فينيسيوس، خاصةً بعد أن فتح ريال مدريد الباب أمام بيع جناحه مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو. لكن موقف اللاعب نفسه لم يقدم للنادي الإنجليزي أي مؤشر على رغبته في الانتقال.

كل شيء يتوقف الآن على التجديد، لا تزال المفاوضات حول المطالب المالية لفينيسيوس مستمرة، ومع انتهاء عقده الحالي في صيف الموسم المقبل، يواجه ريال مدريد خياراً بسيطاً: إما التوصل إلى اتفاق جديد أو بيعه الآن لتجنب خسارته دون مقابل.

وأشارت صحيفة «ماركا» إلى أن فينيسيوس لم يُظهر حتى الآن أي رغبة علنية في مغادرة ريال مدريد، كما أنه لم يصدر أي بيان أو رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تخطيطه في خوض تجربة جديدة.

مع ابتعاد فينيسيوس عن متناول اليد، لجأ آرسنال إلى خيارات أخرى لتعزيز هجومه. ولا يزال مستقبل جابرييل مارتينيلي مجهولاً، في حين برز برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان كمرشح رئيسي. كما يدخل ليفربول في السباق.

لذا، في الوقت الحالي، أصبح السعي وراء فينيسيوس مجرد حلم صيفي. ويبدو أن البرازيلي سيبقى في مدريد ويوقع على عقد جديد.