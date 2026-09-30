ليفربول يتحكم في كل شيء .. مورينيو يتجه نحو الدوري الألماني لترميم دفاع ريال مدريد

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة سبورت بيلد، بات من الواضح بشكل متزايد أن نادي البوندسليجا سيجد صعوبة في الاحتفاظ باللاعب الدولي الإنجليزي جاريل كوانسا الصيف المقبل.

ويعود جزء كبير من ذلك إلى الاهتمام القوي من الخارج باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. ويُقال الآن إن ريال مدريد قد انضم أيضًا إلى المنافسة.





النادي الملكي لا يزال يبحث عن تدعيمات دفاعية لعام 2027، إذ قد يرحل كل من أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو عن النادي. ويُقال إن كوانسا أحد المرشحين المفضلين لدى مدرب ريال جوزيه مورينيو.

كما وضع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز أعينهم على المدافع متعدد المهام. وبحسب ما ورد، فإن ليفربول، الذي باع كوانسا إلى ليفركوزن في صيف 2025 مقابل صفقة انتقال بقيمة 35 مليون يورو، يمتلك بندًا لإعادة الشراء يمكن تفعيله في عام 2027 مقابل 70 مليون يورو.

والموعد النهائي لتفعيل هذا البند هو 15 يونيو من العام المقبل. ووفقًا لصحيفة Bild، فإن ليفربول قد يفعّل خياره بالفعل ويعيد كوانسا إلى إنجلترا. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن يلعب المدافع في أنفيلد خلال موسم 2027/28. فقد يبيعه الريدز أيضًا فورًا لتحقيق ربح.

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الأندية الأخرى المهتمة بجاريل كوانسا

وهذا يضع تشيلسي وآرسنال أيضًا في دائرة الاهتمام إلى جانب ريال مدريد، إذ يُقال إن كلا الناديين يرغبان في التعاقد معه. بل إن آرسنال حاول ضم كوانسا الصيف الماضي، لكن باير ليفركوزن أوقف الصفقة.

ويُزعم أن آرسنال عرض قيمة انتقال بلغت 65 مليون يورو للتعاقد مع كوانسا، لكن ليفركوزن اعتبر القيمة الفنية للاعب الإنجليزي مرتفعة للغاية ورفض العرض. وقد قبل اللاعب نفسه رفض الصفقة.

كما أشيع إن تشيلسي استفسر بالفعل عن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. ويُقال إن تشابي ألونسو يقدّر كوانسا تقديرًا خاصًا بسبب طول قامته وقدرته الفنية التي تفوق المتوسط.

وقد يؤدي صراع المزايدات بين الأندية في نهاية المطاف إلى رفع قيمة الصفقة لصالح ليفركوزن.

وخاض كوانسا 50 مباراة رسمية في مختلف المسابقات مع فريق ليفركوزن، سجّل خلالها خمسة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة. وفي الموسم الماضي، استخدمه كاسبر يولماند بشكل أساسي في قلب الدفاع. أما المدرب الجديد كارليس مارتينيز فيدفع به حاليًا في مركز الظهير الأيمن.