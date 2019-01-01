رئيس بريشيا يصدم باريس ومانشستر سيتي في صفقة تونالي

سعر خيالي يطلبه رئيس النادي الإيطالي

حذر ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي، جميع الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم الفريق الشاب ساندرو تونالي.

صاحب الـ19 سنة لفت الأنظار تجاهه في الفترة الأخيرة، بوجود اهتمام من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد بضمه.

لاعب الوسط الشاب يشبه في طريقة لعبه أندريا بيرلو، ويعتبر من ألمع المواهب الشابة في أوروبا.

تشيلينو قال للراغبين في التعاقد معه:"هناك العديد من الأندية التي تحاول ضمه، ولكن وجهة نظري أن يبقى كلاعب مهم في بريشيا".

وأضاف:"وكيل أعماله ووالديه يقولون لي أن قيمته 50 مليون يورو، ردي أن سعره 300 مليون مما يعني عدم رغبتي في البيع".

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وتابع:"مستعد للتضحية من الناحية المالية، وحلمي أن يوافق ساندرو على التجديد، القرار له في النهاية حيث يمكنه الاستمرار هنا والاستمتاع بكرة القدم أو الانتقال لنادٍ كبير والمجازفة بالبقاء على دكة البدلاء.

يذكر أن تونالي انضم مؤخراً للمنتخب الإيطالي الأول مع المدرب روبرتو مانشيني، وشارك في تصفيات يورو 2020 بقميص بلاده.