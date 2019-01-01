انتقالات تشيلسي تقع تحت مجهر التحقيقات من جديد

تشيلسي ممنوع من سوق الانتقالات المقبلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد الاتحاد الإنجليزي قيامه بالبحث في الاتهامات لتشيلسي لقيامه بمخالفة قواعد الانتقالات عند ضمه الدولي الدنماركي أندرياس كريستينسن في 2012.

وتعود الواقعة إلى اتهامات لتشيلسي بدفع 650 ألف جنيه استرليني لوالد اللاعب الدنماركي على دفعات طوال أربعة أعوام في صورة راتب على عمله ككشاف.

ويحظر قانون الاتحاد الدولي دفع أي مبالغ لعائلة اللاعبين الشباب في حالة التعاقد معهم، وسبق وتم معاقبة ليفربول وإيفرتون بالماضي.

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وصرح مصدر بالاتحاد الإنجليزي لجول أنه يعي الاتهامات بحق تشيلسي ويتم النظر بها بالوقت الراهن.

وجاءت الاتهامات عبر التسريبات التي نُشرت في صحيفة "بوليتيكن" في نوفمبر الماضي، وشملت أيضاً دفع مبالغ لوالدة برتراند تراوري، لاعب ليون الحالي وتشيلسي السابق، وقت انضمامه للبلوز.

تشيلسي تم معاقبته في الشهر الماضي بحرمانه من الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلة بسبب مخالفات في التعاقد مع اللاعبين الشباب.

ويلعب تشيلسي مساء الأحد أمام فولهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.