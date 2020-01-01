تحذير برازيلي لبرشلونة من ضم نيمار

هل يعود المهاجم البرازيلي لكامب نو مرة أخرى؟

تلقى نادي برشلونة الإسباني، بعض التحذيرات، من التفاوض مع المهاجم البرازيلي نيمار، ومحاولة إقناعه بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

التكهنات مستمرة حول مصير نيمار، وسط محاولات من برشلونة للتعاقد مع اللاعب، حتى ولو في صورة صفقة تبادلية، لعدم امتلاكه المبلغ المطلوب من باريس.

جيوفاني إلبر مهاجم البرازيل وبايرن ميونخ السابق، حذر برشلونة من ضم صاحب الـ28 سنة، منتقداً الطريقة التي تعامل بها اللاعب مع ناديه السابق.

المزيد من الفرق

وقال إلبر في تصريحات صحفية:" كان سيئاً مع برشلونة، ولا يجب التفاوض لعودته، أراد الرحيل حتى يصبح اللاعب الأفضل في العالم، كيف يمكنه تحقيق ذلك باللعب مع باريس؟".

الاعتزال الجماعي والتدريب بالهند .. أين زملاء رونالدو في أول مباراة مع البرتغال الآن؟

يساوي برشلونة ويناطح رونالدو .. أرقام خرافية حققها هالاند حتى الآن

وأضاف:"لتكون رقم واحد، يجب أن تلعب بفريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة، وليس باريس، لأنهم ليس من المرشحين الحقيقيين لتحقيق البطولة على الأقل في العامين المقبلين".

جدير بالذكر أن نيمار غادر برشلونة منضماً لباريس في 2017 مقابل 222 مليون يورو، ونجح في تحقيق 3 بطولات دوري فرنسي، ولكنه فشل في الحصول على دوري الأبطال.