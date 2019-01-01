رسميًا - أحمد علي أول صفقات بيراميدز الصيفية

بيراميدز يدعم صفوفه بهداف الدوري المصري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح نادي بيراميدز في الحصول على خدمات أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد علي استطاع أن ينهي موسمه مع المقاولون العرب، محتلًا صدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز أعلن عن نجاح ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، في إتمام التعاقد مع مهاجم منتخب مصر الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019.

تعاقد نادي بيراميدز رسمياً مع أحمد علي لاعب نادي المقاولون العرب والمنتخب الوطني للانضمام الي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. pic.twitter.com/h91AhuQEDf — F.C. (@pyramidsfc) July 14, 2019

أحمد علي أصبح أولى صفقات بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينضم لصفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ولعب أحمد علي للعديد من الأندية، أبرزها الإسماعيلي والزمالك والهلال السعودي، قبل الانتقال إلى المقاولون العرب الذي تألق معه.

واستطاع أحمد علي أن يسجل 18 هدفًا خلال الموسم الحالي 2018/2019، وذلك خلال 28 مباراة.