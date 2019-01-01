بني ياس الإماراتي يتعاقد مع لاعبا الجزيرة

صفقة جديدة في بني ياس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي بني ياس، عن التعاقد مع سلطان الشامسي، لاعب فريق نادي الجزيرة، لمدة موسمين مقبلين، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

الشامسي يلعب في أكثر من مركز، حيث يتمكن من اللعب في مركز الجناح الأيمن، وأيضًا الظهير الأيمن.

وأشار الحساب الرسمي لنادي بني ياس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أعضاء مجلس إدارة النادي، رحبوا باللاعب، وتمنوا له النجاح رفقة زملائه.

بني ياس يتعاقد مع اللاعب سلطان الشامسي



تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب سلطان الشامسي لمدة سنتين قادماً من نادي الجزيرة#WelcomeSultanAlShamsi 🔵⚪️ pic.twitter.com/oVKD4EX7zu — نادي بني ياس (@BaniyasClub) July 7, 2019

وشارك سلطان الشامسي مع المنتخبات الوطنية الإماراتية، حيث كان آخرها مع المنتخب الأولمبي.

اللاعب صاحب الـ23 عامًا شارك مع الجزيرة في 99 مباراة، في عصر الاحتراف، وذلك رغم صغر سنه، وسجل 16 هدفًا مع فريقه السابق.

وفي نفس السياق، تعاقد بني ياس مع شاهين سرور، لاعب الجزيرة، وذلك لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى اتحاد كلباء.

📢 | شركة نادي بني ياس لكرة القدم تتعاقد مع شاهين سرور



تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب شاهين سرور قادماً من صفوف نادي الجزيرة للإلتحاق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم#WelcomeShahen 🔵⚪️ pic.twitter.com/UoVIB4dcMB — نادي بني ياس (@BaniyasClub) July 7, 2019

ويلعب شاهين في خط الوسط، حيث يتمكن من اللعب في مركز صناعة اللعب، بالإضافة إلى الجناح الأيمن والأيسر.

يأتي ذلك ضمن إطار تدعيم صفوف بني ياس، وذلك بعد التعاقد مع البرازيلي لويز أنطونيو، وأيضًا مع المدرب الألماني شايفر.