بنفيكا ينفي محاولة التعاقد مع حارس يوفنتوس

النادي البرتغالي نفى جميع الشائعات المنتشرة الفترة الأخيرة

نفى نادي بنفيكا البرتغالي، قيامه بمحاولة التعاقد مع ماتيا بيرين حارس يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تقارير صحفية أكدت صباح اليوم الثلاثاء، أن بنفيكا قرر إحياء اهتمامه بحارس يوفي، بعد تعافيه من إصابته في الكتف.

النادي رد ببيان رسمي على موقعه قائلاً:"نريد توضيح بعض الأمور بخصوص عنوان صحيفة أبولا الصادر اليوم".

وأضاف:"كل الأقاويل حول عودتنا مرة أخرى للمفاوضات من أجل بيرين خاطئة تماماً، لسنا مهتمين بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي".

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وتابع:"لا نعلم من خلف هذه الشائعات ونشعر بالأسف لسماع مثل هذه الأنباء العارية تماماً عن الصحة".

يذكر أن بيرين كان على أعتاب الانتقال لبنفيكا الصيف الماضي، لكنه فشل في اجتياز الكشف الطبي للنادي البرتغالي.