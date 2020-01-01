برشلونة يعاني للتخلص من سيميدو

هل يستمر اللاعب بصفوف النادي الإسباني؟

يعتبر نادي برشلونة الإسباني، مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو، كأحد أهم المصادر المتاحة للحصول على الأموال اللازمة لتمويل صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الرسالة تبدو واضحة وصريحة من المدرب كيكي سيتيين، بعدم الحاجة لخدمات سيميدو، نظراً لعدم اقتناعه التام بقدراته منذ قدومه للفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت على وجود صعوبة كبيرة في مهمة التخلص من سيميدو، رغم اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

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يوفنتوس حاول ضم اللاعب في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش المتوقع انتقاله لبرشلونة، لكن مطالب البرتغالي المالية جعلت النادي الإيطالي يصرف النظر بشكل كامل.

برشلونة قام بعرض سيميدو على مانشستر سيتي، من أجل ضم مواطنه جواو كانسيلو، لكن بيب جوارديولا رفض فكرة التخلي عن لاعبه، مع عدم اهتمامه بالتعاقد مع ظهير النادي الإسباني.

الاختيار الوحيد أمام سيميدو الآن هو إنتر، حيث يريد المدرب أنطونيو كونتي التعاقد مع ظهير أيمن، كما أن برشلونة يطمح في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الإيطالي.

الأنباء السارة لبرشلونة تأتي باستعداد إنتر لتلبية مطالب سيميدو المادية، وسط حالة من الغموض حول قيمة بيع اللاعب وصيغة انتقاله، سواء في صفقة عادية أو بالتبادل مع لاوتارو.

جدير بالذكر أن برشلونة دفع 35.70 مليون يورو، من أجل ضم سيميدو قادماً من بنفيكا في 2017.