برشلونة يُجمد مفاوضات لاوتارو ويطارد مدافع مانشستر سيتي

أزمة كبيرة في ميزانية النادي هذا الصيف

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إيقاف المفاوضات بخصوص التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ولكن بصورة مؤقتة.

برشلونة يعتبر المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي له في سوق الانتقالات الصيفية، ولكن إنتر يطالب بأكثر من 100 مليون يورو للتخلي عنه.

مطالب إنتر لا تناسب النادي الإسباني في الوقت الحالي، نظراً للخسائر المالية التي يعاني منها، والتي وصلت إلى 200 مليون يورو بسبب أزمة كورونا.

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صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية أكدت قيام بارتوميو بإيقاف المحادثات، لحين قيام النادي بتوفير ميزانية جديدة من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات.

ويطمح برشلونة في توفير هذه الأموال، من خلال بيع بعض اللاعبين، أبرزهم فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي ورافينيا وجان كلير توديبو وكارليس ألينيا.

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، فإن برشلونة قام بعرض كوتينيو على توتنهام وآرسنال، حيث يعتبر الأخير هو الأوفر حظاً لضمه.

وعلى جانب آخر وضع برشلونة مدافعه السابق إريك جارسيا، كهدف رئيسي للمدرب كيكي سيتيين من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق.

صاحب الـ19 سنة تخرج من أكاديمية لاماسيا، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، والظهور بالفريق الأول خلال الموسم الحالي، مما لفت أنظار النادي الكتالوني.

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ومن المتوقع أن يقوم بيب جوارديولا مدرب سيتي، بالتصدي لهذه المحاولات، بل تمديد عقده لفترة أطول للحفاظ عليه كأحد الأعمدة الرئيسية للمستقبل.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس القادم، طامحاً في مواصلة مشواره بالبطولة، وتعويض خسارته للدوري الإسباني.