برشلونة يتصدر سباق التوقيع مع موهبة بريشيا

وسط منافسة شرسة من عمالقة أوروبا

دخل نادي برشلونة الإسباني، بكامل قوته في سباق التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب بريشيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تونالي يعتبر من أبرز المواهب الشابة في إيطاليا، حيث جذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ويوفنتوس وريال مدريد.

إنتر كان يبدو هو الطرف الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، لدخوله في محادثات متقدمة مع بريشيا منذ منتصف الموسم الحالي.

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ومع ذلك أكد موقع "كوريير ديلا سيرا" الإيطالي، أن برشلونة وضع 60 مليون يورو بالإضافة للاعبين من فريق الشباب لإغراء بريشيا بالتخلي عن اللاعب.

وهو ما جعل النادي الإسباني يقفز أمام الجميع في سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما تخطى عرض إنتر الذي لم يتجاوز 45 مليون يورو.

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إنتر لم يفقد الأمل حتى الآن، حيث يطمح مدربه أنطونيو كونتي في إتمام الصفقة، واستغلال المبلغ الذي قد يدخل خزائن النادي، في حالة بيع لاوتارو مارتينيز لبرشلونة بـ111 مليون يورو للإنفاق على ضم تونالي.

يذكر أن صاحب الـ19 سنة شارك في 24 مباراة مع بريشيا بجميع البطولات هذا الموسم، نجح في التسجيل مرة وحيدة وصنع 5 أهداف قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.