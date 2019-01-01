في صفقة انتقال حر - مدافع الوكرة القطري ينتقل للاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يستعد للموسم الجديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد مع محمد عرفة، مدافع نادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرفة انتقل لصفوف الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي القطري، لمدة موسمين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عرفة قام بالتوقيع على عقود انضمامه للاتحاد السكندري، في حضور محمد مصيلحي، ووكيله تامر النحاس.

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نستعرضها معكم خلال التغريدات التالية👇 pic.twitter.com/YEjDoiADRH — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 3, 2019

محمد عرفة كان قد شارك مع منتخب مصر للشباب، تحت قيادة المدرب ربيع ياسين، حيث كان يلعب في الدوري القطري السنوات الماضية.

اللاعب صاحب الـ26 عامًا انتقل لصفوف الاتحاد السكندري، ضمن استعدادات زعيم الثغر للموسم المقبل.