جايبور: اهتمام الوصل دفعني للموافقة على الانتقال له

ماذا قال جايبور بعد وصوله إلى الإمارات؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإكوادوري فرناندو جايبور، لاعب فريق نادي الوصل الإماراتي الجديد، على أن اهتمام الإمبراطور به سهل مهمة الانضمام له.

جايبور قال خلال تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "أنه لشيء مهم الانضمام إلى نادي يرغب بي، حيث سيحظى بكل المحبة والاحترام والتقدير من الإدارة والجماهير، مما سيدفعني إلى تقديم كل ما لدي للفريق الموسم المقبل".

اللاعب الإكوادوري تابع: "دبي أذهلتني منذ اللحظات الأولى لوصولي إلى الإمارات، على الرغم من أنه لم يتسنَّ لي الوقت الكافي لمشاهدة المدينة، إلا أن حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير كانا مميزين".

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واختتم جايبور تصريحاته قائلًا: "دوري الخليج العربي تطور بشكل كبير، وأرى بشكل عام أن الدوريات حول العالم أصبحت تتشابه فيما بينها، إذا تكلمنا عن القوة والتنافسية بين الفرق".

جايبور انضم لصفوف نادي الوصل الإماراتي، قادمًا من إنديبندينتي الأرجنتيني لمدة موسم واحد، حيث أجرى الفحوصات الطبية أمس الخميس.

جاء ذلك ضمن إطار تدعيم إدارة الوصل الفريق بلاعبين مميزين، حيث تم التعاقد مع "البرازيلي ويلتون سواريز من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، وحبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، والأرجنتيني خواكين بيريز، قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني".