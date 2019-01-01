الوحدة السعودي يتعاقد مع مصطفى زغبة رسميًا

أفضل حارس بالجزائر ينضم للوحدة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة السعودي، عن التعاقد مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

الوحدة يسعى لتعويض رحيل المصري محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، والذي انتهت إعارته بنهاية الموسم الحالي.

ونشر الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع مصطفى زغبة، لتمثيل الفريق الفترة المقبلة.

ولقب نادي الوحدة، اللاعب الجزائري بـ"العنكبوت الجزائري، صمام الأمان، حامي العرين للتنين الوحداوي".

📝 أنهت إدارة النادي تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفي زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادماً من فريق وفاق سطيف الجزائري . #الوحدة pic.twitter.com/qDsmzGdwez — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 3, 2019

الحارس الجزائري صاحب الـ28 عامًا، لعب للعديد من الأندية، أبرزها وفاق مسيلة، مولودية العلمة، أمل مروانة، اتحاد الحراش، وأخيرًا وفاق سطيف".

مصطفى زغبة حصل مع وفاق سطيف على الدوري الجزائري عام 2017، وكأس السوبر الجزائري في نفس العام، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2017/2018.

وحصل زغبة على لقب أفضل حارس مرمى في الجزائر الموسمين الماضيين، بعد المستوى الرائع مع وفاق سطيف.