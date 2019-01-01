تقارير: الهلال يضع شرطًا لتجديد عقد عموري

الهلال يشترط على عمر عبد الرحمن لتجديد عقده

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يفكر نادي الهلال السعودي، تجديد عقد الإماراتي عمر عبد الرحمن، صانع ألعاب الفريق، لمدة موسم واحد، خلال الفترة الحالية.

عمر عبد الرحمن عانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة، أبعدته عن الملاعب 8 أشهر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال اشترط اجتياز عمر عبد الرحمن الفحوصات الطبية الإضافية، من أجل تجديد عقده.

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كما أكدت الصحيفة السعودية على أن هناك رغبة مشتركة بين فهد بن نافل رئيس الهلال، والروماني رازفان لوشيسكو، المدرب الجديد للفريق، لتجديد عقد عموري.

عموري كان مقررًا له العودة أمس الأحد إلى النمسا من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

وتوجه عموري إلى بلاده الإمارات، بعد طلب إدارة الهلال، بخضوعه لفحص إضافي لطبيب آخر غير الإسباني رامون كوجات، والذي عالجه من قطع في الرباط الصليبي.