جوميس يواصل طمأنة جمهور الهلال بشأن مستقبله
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
يحرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، على نفي شائعات رحيله عن الزعيم بطرق غير مباشرة بصفة مستمرة، من أجل طمأنة جمهور الموج الأزرق.
بعض التقارير الصحفية أكدت تلقي الفرنسي عدة عروض، جاء على رأسها عودته للدوري التركي من بوابة جلطة سراي فريقه السابق.
ورد جوميس على هذه التقارير، بنشر صورة لأحد مشجعي الهلال يحمل قميصه، معلقًا: "الأسد قادم".
🐾🐾💙 #thelioniscoming pic.twitter.com/Jv1eSQ4SGD— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 30, 2019
وكان مهاجم الزعيم قد نشر صورة له من تركيا منذ يومين، معلقًا كذلك: "الرياض هي الوطن". (طالع التفاصيل)
صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2018 قادمًا من جلطة سراي، ومن المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.
وشارك جوميس في 40 مباراة مع الهلال الموسم المنقضي بمختلف البطولات، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع ستة آخرين.
جيرارد مثل الذهب، لا يصدأ أبدًا! ✨😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019
ما أجمل أن يكون مدربك أسطورة مثل جيرارد فهو يُطبق لك ما يُريده داخل الميدان👌
انظروا إلى جيرارد وهو بعمر الـ39 عامًا أفضل من لاعبين حاليين 👀😲pic.twitter.com/5SmbyI990x