جوميس يواصل طمأنة جمهور الهلال بشأن مستقبله

الأسد الفرنسي لن يرحل عن صفوف الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يحرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، على نفي شائعات رحيله عن الزعيم بطرق غير مباشرة بصفة مستمرة، من أجل طمأنة جمهور الموج الأزرق.

بعض التقارير الصحفية أكدت تلقي الفرنسي عدة عروض، جاء على رأسها عودته للدوري التركي من بوابة جلطة سراي فريقه السابق.

ورد جوميس على هذه التقارير، بنشر صورة لأحد مشجعي الهلال يحمل قميصه، معلقًا: "الأسد قادم".

وكان مهاجم الزعيم قد نشر صورة له من تركيا منذ يومين، معلقًا كذلك: "الرياض هي الوطن". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2018 قادمًا من جلطة سراي، ومن المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك جوميس في 40 مباراة مع الهلال الموسم المنقضي بمختلف البطولات، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع ستة آخرين.