تقارير: الهلال اقترب من حسم صفقة كاريلو بعد جلسة في البرتغال

كاريلو أصبح قريبًا من الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، من حسم صفقة ضم البيروفي أندريه كاريلو، من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

الهلال كان قد حصل على خدمات كاريلو لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، تنتهي بنهاية الموسم الماضي.

وأشارت صحفية "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال قرر رفع عرضه لنادي بنفيكا، من أجل ضم كاريلو، إلى الرقم الذي طلبه الفريق البرتغالي.

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جاء ذلك بعد اجتماع مندوب الهلال مساء اليوم الأثنين، مع رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، من أجل الوصول لاتفاق يقضي بانتقال كاريلو للهلال بشكل نهائي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي أندرلخت البلجيكي يرغب في ضم كاريلو من بنفيكا، وقدم عرضًا وصل إلى 15 مليون يورو.

وقدم كاريلو أداء رائع مع منتخب بيرو في كوبا أميركا 2019، التي أقيمت في البرازيل مؤخرًا، حيث وصل معهم للنهائي.