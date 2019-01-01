تقارير: الهلال يسعى لضم أمير كردي لاعب بانيونيوس اليوناني

الهلال يقترب من ضم ظهير بانيونيوس اليوناني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب نادي الهلال السعودي، من التعاقد مع أمير كردي، الظهير الأيمن لفريق بانيونيوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه قبل غلق باب فترة الانتقالات الحالية، وذلك استعدادًا لبطولتي دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعوي للمحترفين.

وأكد موقع "سبورت 24 جي آر" اليوناني، على أن أمير كردي، اقترب من العودة مجددًا إلى السعودية، حيث شهدت المفاوضات مع الهلال تقدمًا ملحوظًا.

كما أكد الموقع اليوناني على أن الهلال سيتعاقد مع أمير كردي خلال اليومين المقبلين، وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع.

كردي يمتلك عقدًا مع بانيونيوس حتى عام 2020، وهو الأمر الذي سيكلف الهلال مقابل مادي سيتم تحديده من جانب الفريق اليوناني.

أمير كردي يبلغ من العمر 27 عامًا، من مواليد العاصمة السعودية الرياض، ولديه الجنسيتين السعودية واليونانية، ولعب في أهلي جدة خلال الفترة من 2014 حتى 2018.