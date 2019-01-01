رسميًا - الفجيرة يضم عبد الله صالح في صفقة انتقال حر

الفجيرة يواصل التدعيم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الفجيرة، عن التعاقد مع المدافع عبد الله صالح، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبد الله صالح أنهى علاقته بناديه الابق الوصل بالتراضي، حيث أعلن الفريق الإماراتي عبر "تويتر" عن هذا الأمر أيضًا.

نادي الفجيرة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع عبد الله صالح صاحب الـ31 عامًا.

الفجيرة يحاول تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تجنب ما حدث معه الموسم الماضي في مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي.

ونجا الفجيرة من الهبوط إلى دوري الهواة في الجولة الأخيرة، بعدما كان قريبًا من هذا الأمر، ليستعد بشكل جيد للموسم الجديد.

وأنهى الفجيرة الموسم الماضي، محتلًا المركز الثاني عشر، برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن الإمارات الهابط إلى دوري الهواة.