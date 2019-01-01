إدارة الشباب توقع مخالصة مالية مع لويز أنطونيو

اللاعب البرازيلي يرحل إلى بني ياس الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت إدارة نادي الشباب، عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب البرازيلي لويز أنطونيو، ليرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قرار إدارة الشباب، بعد تعاقد اللاعب البرازيلي أنطونيو مع فريق بني ياس الإماراتي منذ يومين، بعقد يمتد لموسم واحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها توقيع مخالصة مالية مع أنطونيو، حيث جاء فيها:

"وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي لويز أنطوينو، كما قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على ما قدم خلال الفترة الماضية."

صاحب الـ26 عامًا، شارك مع الشباب الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف وصنع هداف واحد.