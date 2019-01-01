رئيس إنتر يكشف تفاصيل انتقال إيكاردي لباريس

دافع أيضاً عن مهاجم الفريق روميلو لوكاكو

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تحدث ستيفن زهانج رئيس نادي إنتر الإيطالي، عن تفاصيل انتقال مهاجم الفريق ماورو إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير الدولي الأرجنتيني، ودخوله في أزمة قوية مع إدارة إنتر، قبل انضمامه لباريس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

زهانج الذي اقترب من إكمال عامه الأول كرئيس لإنتر، تحدث عن العديد من الأمور التي تخص النادي ومنها إيكاردي.

وقال صاحب الـ28 عاماً في تصريحات صحفية:"إيكاردي لاعب وشخص رائع جداً، تحدثنا مع رئيس باريس وأخبرنا برغبته في الحصول على خدماته".

وأضاف:"لا نتمنى له سوى التوفيق والاستمتاع بوقته داخل الملعب".

وأما عن الوافد الجديد روميلو لوكاكو:"العنصرية التي تعرض لها لا يجب أن تحدث في ملاعب كرة القدم، أتمنى فرض التعاليم الصحيحة على الجميع بمختلف أنحاء العالم".

وتابع:"يجب تعليم البعض كيفية احترام الآخر وروح المشاركة في كرة القدم، وأتمنى عدم رؤية هذه المواقف في الكرة الإيطالية والبطولات الأوروبية عموماً".

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مشروع إنتر:"لدينا مدرباً على أعلى مستوى وهو أنطونيو كونتي، نسانده ونقف بجواره بنسبة 200%، قمنا بعمل جيد في سوق الانتقالات، ورؤيتنا واضحة في المنافسة والبقاء بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن إنتر حقق بداية ناجحة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث تغلب في مباراته الأولى على ليتشي 4/0، وفي الثانية أمام كالياري بهدفين مقابل هدف.