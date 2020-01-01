تركيز استثنائي وذكاء خارق.. أسباب جديدة تدفع برشلونة لمطاردة لاوتارو

هل ينجح النادي الإسباني في اقتناص المهاجم الأرجنتيني؟

الجميع يشاهد لاوتارو مارتينيز في الملعب فقط، ومستواه المميز مع إنتر هذا الموسم، ولكن هناك العديد من الجوانب الأخرى حول شخصية المهاجم الأرجنتيني وتفسر نجاحه.

لاوتارو هو الهدف الرئيسي لبرشلونة في الصيف، حيث أبدى النادي الإسباني استعداده لتقديم بعض من لاعبيه في صفقة تبادلية، لتأمين هجوم الفريق لسنوات طويلة.

سيسيليا كونتارينو، طبيبة نفسية متخصصة في مجال الرياضة، تبلغ من العمر 40 عاماً، وكانت مسؤولة عن دار الشباب الذي تخرج منه لاوتارو في نادي راسينج الأرجنتيني.

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وقالت في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن اللاعب:"لاوتارو لم يكن مجرد صبي يمتلك صفات هائلة بكرة القدم، ولكنه يتمتع بتركيز عالي جداً، وهذا ما اكتشفته في تطبيق "شبكة التركيز".

وأضافت:"كانت هذه المرة الأولى لي منذ استخدام هذا التطبيق، أن يحتفظ فيها أي لاعب بتركيزه طوال الوقت، عكس البعض الآخر الذي يبدأ بشكل ضعيف ثم يتحسن تدريجياً".

وقالت عن هذه الخاصية:"تقنية شبكة التركيز عبارة عن مربع كبير مقسم إلى مائة مربع، كل منها يتراوح من 00 إلى 100 ولكنها مختلطة، وعلى الرياضي الربط بين جميع هذه الأرقام بخط في وقت محدد بالترتيب من الأقل إلى الأعلى، الوصول إلى 50 ليس معقداً، ولكن بعدها الأمور تصبح مربكة لتكاثر الخطوط".

واستكملت:"هناك العديد من العوامل التي تشتت انتباه اللاعبين، مثل المشجعين والمنافسين والطقس والتعب، لاوتارو كان مختلفاً، سألته العديد من الأشياء وقتها ولم يشعر بالتشتت، أجابني وكأن شيئاً لم يزعجه وسجل 98 من أصل 100، بينما كان المعدل الطبيعي من 50 إلى 70".

اختبار نفسي آخر خضع له لاوتارو وهو اختبار "تولوز" تقول سيسيليا عنه:"كلها مربعات صغيرة جداً مع شرطات، البعض يرتفع والآخر ينخفض، على الأولاد العثور عليها ووضع علامات، ومرة أخرى اندهشت من إجادة لاوتارو وتركيزه".

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وفي نهاية حديثها أشادت الطبيبة النفسية بتعاطف لاوتارو مع شباب الأكاديمية حتى الآن، وحرصه على زيارتهم في كل مرة تتاح له الفرصة.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة، نجح في تسجيل 16 هدفاً وصنع 4 في 31 مباراة لعبها مع إنتر هذا الموسم بكل البطولات قبل التوقف.