برشلونة يلجأ لآرسنال لترميم دفاعه

مهمة صعبة لإقناع النادي الإنجليزي بالتخلي عن لاعبه

يواصل نادي برشلونة الإسباني، محاولاته من أجل تدعيم صفوف الفريق، وبالتحديد خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مركز الظهير الأيمن، يعتبر من أبرز المشاكل التي واجهت المدرب السابق كيكي سيتيين، ونفس الأمر قد يتكرر مع رونالد كومان المدير الفني الجديد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الهولندي يريد الحصول على خدمات هيكتور بيليرين، وإقناع آرسنال بالتخلي عنه هذا الصيف.

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آرسنال لا يمانع فكرة التخلي عن اللاعب، ولكن بشرط الحصول على مبلغ مناسب، يمكن استغلاله لتعزيز صفوف الفريق بمراكز أخرى.

المشكلة تأتي في عدم امتلاك برشلونة للأموال الكافية، ورغبته في ضم اللاعب على سبيل الإعارة، الفكرة التي يرفضها آرسنال تماماً.

ويفكر النادي الكتالوني في إضافة أحد لاعبيه في صفقة تبادلية، مع قيمة مالية مخفضة، من أجل تسهيل عملية المفاوضات مع النادي الإنجليزي.

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يذكر أن برشلونة يحاول التخلص من ظهيره نيلسون سيميدو، والذي يبلغ سعره 40 مليون يورو، وسط رفض تام من جميع الأندية لدفع هذا المبلغ، مما يضعه في ورطة قبل أسابيع من نهاية السوق.