وفدًا صينيًا يتابع رايس مبولحي في تدريبات الاتفاق

هل ينتقل مبولحي للدوري الصيني؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت تدريبات فريق نادي الاتفاق السعودي أمس، بعد عودته من معسكر سلوفينيا، مشاركة الحارس الجزائري رايس مبولحي في التدريب لأول مرة، بعد العودة من إجازة.

الجهاز الفني للاتفاق، منح رايس مبولحي إجازة، بعد عودته من المشاركة مع منتخب الجزائر، في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن تدريبات الاتفاق، شهدت تواجد وفدًا صينيًا، مكون من أشخاص، لمتابعة الحارس الجزائري.

ورصد الوفد الصيني بعض الملاحظات عن رايس مبولحي، وذلك خلال سير تدريبات الاتفاق السعودي، بعد العودة من معسكر سوفينيا.

مبولحي قدم مستويات رائعة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 الأخيرة، حيث حصل على جائزة أفضل حارس بالبطولة، بعدما استقبل هدفين فقط.

وتوج مبولحي مع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية على السنغال بهدف دون رد.