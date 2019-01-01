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تقارير: الاتحاد يقترب من التعاقد مع التشيلي خيمينيز

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Goal.com Arabia
اللاعب التشيلي يقترب من الانضمام للاتحاد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اقترب اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، من الانتقال لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن خيمينيز سينتقل إلى الاتحاد كلاعب آسيوي يحمل جواز سفر فلسطيني، وسيتم توقيع العقود بعد اجتيازه الفحص الطبي الأسبوع الجاري.

خمينيز لعب للعديد من الأندية، أبرزها إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة من 2008 إلى 2010، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي.

كما لعب أيضًا لنادي بارما الإيطالي ووست هام الإنجليزي، قبل اللعب في الخليج لنادي الأهلي والنصر الإماراتيان، والغرافة وقطر والعربي القطريين.

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وعاد خيمينيز صاحب الـ35 عامًا إلى تشيلي الموسم الماضي، حيث لعب لفريق باليستينو التشيلي.

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