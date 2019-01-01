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جمال باجندوح ينتظر تحديد موقفه مع الاتحاد

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باجندوح الاتحاد
هل يرحل باجندوح ن الهلال أم سيستمر؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

ينتظر جمال باجندوح، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، حسم إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، مصيره إما بالتجديد أو الاستغناء عن خدمات.

عقد باجندوح مع الاتحاد، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر، خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن هناك أحد الأندية الكبرى، تسعى للتعاقد مع باجندوح، وتنتظر تحديد موقفه مع العميد حاليًا، تمهيدا للتعاقد معه بعد نهاية عقده.

مسألة استمرار باجندوح مع الاتحاد من عدمها، في يد التشيلي جوزيه سييرا، والذي سيمنح إدارة اتحاد رأيه سواء بالاستمرار أو بالرحيل.

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ويقضي بانجندوح حاليًا رفقة أسرته إجازته السنوية في بريطانيا، منتظرًا قرار إدارة ناديه سواء بالرحيل أو تجديد عقده.

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