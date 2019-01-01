جمال باجندوح ينتظر تحديد موقفه مع الاتحاد

هل يرحل باجندوح ن الهلال أم سيستمر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ينتظر جمال باجندوح، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، حسم إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، مصيره إما بالتجديد أو الاستغناء عن خدمات.

عقد باجندوح مع الاتحاد، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر، خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن هناك أحد الأندية الكبرى، تسعى للتعاقد مع باجندوح، وتنتظر تحديد موقفه مع العميد حاليًا، تمهيدا للتعاقد معه بعد نهاية عقده.

بطل كأس العالم السابق يدخل اهتمامات إدارة الزعيم لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة👇

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مسألة استمرار باجندوح مع الاتحاد من عدمها، في يد التشيلي جوزيه سييرا، والذي سيمنح إدارة اتحاد رأيه سواء بالاستمرار أو بالرحيل.

ويقضي بانجندوح حاليًا رفقة أسرته إجازته السنوية في بريطانيا، منتظرًا قرار إدارة ناديه سواء بالرحيل أو تجديد عقده.