الاتحاد يعلن عدم تجديد عقد جمال باجندوح

باجندوح يرحل عن اتحاد جدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن عدم تجديد عقد جمال باجندوح، لاعب الفريق، والذي سينتهي بنهاية شهر يوليو المقبل.

باجندوح شارك مع الاتحاد في 130 مباراة، سجل خلالهم هدفين، وصنع 3 أهداف، خلال تلك المسيرة.

الاتحاد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توجيه الشكر إلى جمال باجندوح، على الفترة التي قضاها رفقة النمور.

مجلس الإدارة يخطر اللاعب جمال باجندوح بعدم الرغبة بالتجديد .. ويقدم له الشكر pic.twitter.com/GJZwSbFlf6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 28, 2019

ولعب باجندوح قبل الانضمام للاتحاد لأندية ويمبرون تاون وبورنموث الإنجليزيين، قبل التوقيع مع الاتحاد عام 2013.

وحقق باجندوح مع الاتحاد العديد من البطولات، كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس ولي العهد مرة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد أمس الخميس، عن توقيع مخالصة مالية مع المدافع أحمد عسيري، لعدم الحاجة إلى مجهوداته.