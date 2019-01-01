بعد اضطراره للعودة لمصر - عمرو جمال ينتقل إلى طلائع الجيش

الغزال أُعير إلى الصفاقسي في رحلة لم تستمر شهر واحد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي طلائع الجيش المصري تعاقده رسميًا مع عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي المصري، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.

الصفاقسي التونسي كان قد أعلن في الأول من أغسطس الماضي عن الحصول على خدمات مهاجم الشياطين الحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة إلا أن الرحلة لم تستمر سوى أقل من شهر.

واضطر جمال للعودة إلى مصر مرة أخرى، بسبب التجنيد الإجباري، والذي دفعه لفسخ تعاقده مع النادي التونسي، والعودة لأداء الخدمة العسكرية.

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صاحب الـ28 عامًا شارك اليوم الأربعاء، في مران الفريق العسكري، بعدما أنهى اتفاقه مع الأهلي وحصل الطلائع على بطاقة اللاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا خرج لخوض أولى تجاربه الاحترافية في صيف عام 2017 متجهًا إلى بيدفيست الجنوب أفريقي في إعارة لمدة سبعة أشهر فقط ثم أعير بعدها مباشرة إلى هلسنكي الفنلندي قبل أن يعود في صيف عام 2018.

ولم يشارك الغزال في أي مباراة بقميص الشياطين الحمر الموسم المنقضي، حيث لم يكن مقيدًا في قائمة الفريق.