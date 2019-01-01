رسميًا - الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي موسمًا آخر

الأهلي يمدد استعارة رمضان صبحي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن النادي الأهلي، عن تمديد استعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لمدة موسم آخر، بعد انتهاء مدة إعارته.

الأهلي كان قد استعار رمضان صبحي من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، لمدة 6 أشهر خلال شهر يناير الماضي.

الموقع الرسمي للأهلي، أكد على أنه تم تمديد الاستعارة بعدما قام خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى إنجلترا، لإتمام التعاقد، بتكليف من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

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مرتجي غادر إلى إنجلترا رفقة نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب قبل 48 ساعة، من أجل استكمال المفاوضا والاتفاق، على كافة شروط التعاقد، بالتنسيق مع الخطيب، والذي كان على تواصل دائم معه.

وبعد جلسات مع مسؤولي هيدرسفيلد الإنجليزي، نجح مرتجي في الاتفاق على كافة الشروط المالية وغيرها، وتم توقيع العقود بشكل رسمي، وأصبح رمضان صبحي ضمن صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة خلال الـ6 أشهر الماضية، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.