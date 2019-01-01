الأهلي يعلن انتقال لاعبه لبطل الدوري التشيكي

لاعب أهلي جدة ينتقل للدوري التشيكي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وافق مجلس إدارة أهلي جدة السعودي، على بيع المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو، إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ستانسيو انتقل إلى الفريق التشيكي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال اللاعب الروماني إلى فريق سلافيا براغ التشيكي.

وجاءت تغريدة الأهلي كالآتي: "وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي، وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنياً له التوفيق مع فريقه الجديد".

وافق مجلس إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الروماني نيكولاي ستانسيو لفريق سلافيا براغ التشيكي، وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنياً له التوفيق مع فريقه الجديد. pic.twitter.com/ob7MpHpIB8 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 4, 2019

تكاليف صفقة انتقال ستانسيو إلى سلافيا براج، وصلت إلى 4.4 مليون دولار، يحصل عليهم الأهلي.

الأهلي كان قد تعاقد مع ستانسيو في يناير الماضي، من سبارتا براغ التشيكي، في صفقة وصلت إلى 10 ملايين يورو.

وشارك ستانسيو مع الأهلي في 10 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.