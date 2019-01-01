إيفرتون ينهي آمال ميلان في ضم ريتشارليسون

النادي الإيطالي حاول ضم اللاعب الصيف الماضي

تقلصت حظوظ نادي ميلان الإيطالي، في التعاقد مع الجناح البرازيلي ريتشارليسون، بعد قيامه بالتوقيع على عقد جديد مع ناديه الحالي إيفرتون، ليبقى معه لفترة أطول.

ريتشارليسون كان محط أنظار العديد من الأندية في الفترة الماضية، سواء داخل إنجلترا، أو خارجها عن طريق ميلان الذي حاول ضمه الصيف الماضي.

وأعلن إيفرتون اليوم الثلاثاء، عن صدمة للروسونيري بتوقيع اللاعب على عقد جديد يبقيه بالنادي الإنجليزي حتى صيف عام 2024.

ويأتي ذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به البرازيلي مع التوفيز منذ انتقاله قادماً من واتفورد، والذي أدى لانضمامه لمنتخب بلاده بعد شهرين فقط من انضمامه للفريق.

وقال اللاعب بعد التوقيع:"أطمح للاستمرار هنا لفترة أطول، لأن إيفرتون هو النادي الذي منحني الفرصة لإظهار قدراتي ولعبي كرة القدم بالطريقة التي أحبها".

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وأضاف:"لعبت بمنتخب البرازيل من خلال هذا الفريق، وأثق جيداً في قدرة إدارة النادي على التطوير والوصول لمراحل متقدمة".

يذكر أن ريتشارليسون لعب 50 مباراة بقميص إيفرتون حتى الآن، وسجل خلالهم 50 هدفاً، كما شارك في 19 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.