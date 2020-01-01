إنتر يبدأ التحضير لصفقة تونالي

التفاصيل المالية تعتبر العائق الابرز أمام إدارة النادي الإيطالي

بدأ نادي إنتر الإيطالي، العمل على إتمام صفقة التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا الإيطالي، لكنها لن تحدث بشكل فوري هذا الشتاء.

تونالي لفت الأنظار تجاهه في الفترة الأخيرة، بعد مستواه المميز مع بريشيا هذا الموسم، ليصبح هدفاً للعديد من الأندية أهمها إنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت وجود محادثات جدية بين إنتر وبريشيا، لفهم تفاصيل الصفقة والمقابل المالي المطلوب من أجل ضم اللاعب.

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر يرفض السعر الذي تحدث عنه ماسيمو سيلينو مالك بريشيا بضرورة الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيع تونالي.

صفقة انتقال ديان كولوسيفسكي من أتالانتا إلى بارما بمبلغ 35 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافيين، تدفع إنتر لمحاولة تخفيض المبلغ المطلوب من بريشيا.

وأشارت الصحيفة إلى تكوين إنتر للصورة الكاملة للصفقة، على أن يتم تقديم العرض الرسمي للتعاقد مع اللاعب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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ومن المتوقع عرض إنتر الاتفاق على ضم تونالي الآن، مع انتقاله لفريق المدرب أنطونيو كونتي بعد نهاية الموسم، على أن يواصل تطوره مع ناديه الحالي حتى شهر يونيو.

يذكر أن صاحب الـ19 سنة الذي يجيد اللعب كمحور دفاعي ولاعب وسط ارتكاز، شارك في 18 مباراة مع بريشيا بالدوري الإيطالي هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة هدفين.