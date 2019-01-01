إنتر يوافق على بيع جابيجول لفلامنجو البرازيلي

بعد تألقه اللافت وسجله التهديفي المميز

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اقترب المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا من الرحيل عن صفوف إنتر بشكل نهائي، والانضمام لفلامنجو بعد نجاحه في فترة الإعارة.

صاحب الـ23 عاماً انضم لإنتر في 2016 قادماً من سانتوس بـ29.5 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق.

اللاعب الملقب بـ"جابيجول" انضم لبنفيكا على سبيل الإعارة، ثم توجه لصفوف فلامنجو ليستعيد مستواه مرة أخرى.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت توصل إنتر لاتفاق مع نظيره البرازيلي لبيع اللاعب بـ18 مليون يورو.

ومن المقرر امتلاك إنتر نسبة 20 إلى 25% من قيمة بيع جابيجول لأي نادي آخر في المستقبل.

ويمتلك إنتر بعض العروض الأخرى لضم مهاجمه، أبرزها من شالكة الذي أبدى استعداده لدفع 30 مليون يورو.

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يذكر أن جابيجول نجح في تسجيل 24 هدف في 29 مباراة بقميص فلامنجو، مما جذب الأنظار تجاهه.