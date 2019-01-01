تقارير: الأهلي أنهى اتفاقه مع البوسني ساريتش

ساريتش أصبح قريبًا للغاية من الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، في التعاقد مع اللاعب البوسني ألفيس ساريتش، لاعب وسط فريق سوون سامسونج الكوري، بعد اتفاق تم معه خلال الساعات الماضية.

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الأهلي، هو من طلب التعاقد مع لاعب الوسط البوسني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن الأهلي نجح في التعاقد مع ألفيس ساريتش، بعد التوصل لاتفاق نهائي معه خلال الساعات الماضية.

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ساريتش سيكون الصفقة الأجنبية الثانية لصفوف الفريق، بعد التعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش، والذي انضم للأهلي مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، من جانب النادي الأهلي، بعد إنهاء كافة إجراءات ضم اللاعب.

اللاعب البوسني سينضم لمعسكر الأهلي المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.