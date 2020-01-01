أونانا يعطي برشلونة إشارة قوية لضمه

الحارس الكاميروني يعلن رغبته في الرحيل عن أياكس

أكد أندري أونانا حارس نادي أياكس أمستردام الهولندي، عن رغبته في الرحيل والانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أونانا قضى 4 مواسم مع أياكس منذ انتقاله قادماً من برشلونة في 2015، ليتألق بشكل لافت ويصبح من أفضل الحراس على مستوى أوروبا.

الحالة التي ظهر بها الحارس الكاميروني، جعلت العديد من الأندية الأوروبية تهتم بضمه، وعلى رأسها برشلونة وتشيلسي وكذلك توتنهام.

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صاحب الـ24 سنة قال عن مستقبله:"لا تسيئوا فهمي، أشعر بسعادة كبيرة في أياكس وممتن جداً لهذا النادي، قضيت سنوات رائعة هنا ولكن هناك بعض الأوقات تشعر فيها أن عليك اتخاذ خطوة جديدة".

وأضاف:"أعتقد أني وصلت لهذه اللحظة الآن، لا أعلم ما سيحدث، ولكن طموحاتي واضحة وهناك بعض الاتفاقات حدثت بشكل صريح".

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وتأتي هذه التصريحات بعدما أكد أونانا الشهر الماضي، على حبه وعشقه لبرشلونة، وعلاقته الجيدة بكل من في النادي الإسباني من لاعبين ومجلس إدارة ومدربين.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت ترحيب أياكس بالتخلي عن أونانا، ولكن بشرط الحصول على مقابل مالي لا يقل عن 40 مليون يورو.