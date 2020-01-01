أخبار إنتر اليوم | هدف جديد لكونتي والعثور على بديل لاوتارو

تطورات جديدة داخل النادي الإيطالي بخصوص الميركاتو

رغم عدم انتهاء الموسم الحالي وحسم مصيره، إلا أن إنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، يستعد لصيف ساخن بسوق الانتقالات من أجل تدعيم الفريق للموسم القادم.

هدف جديد على الجانب الأيمن، مع عرض مستمر من برشلونة لخدمات لاعبه نيلسون سيميدو، ضمن أهم أخبار إنتر اليوم 6 مايو..

توجيه الأنظار نحو ريال بيتيس

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الجبهة اليمنى مازالت أحد أهم الأهداف التي يسعى كونتي لتدعيمها في الصيف، ليضع في خططه إيمرسون ظهير نادي ريال بيتيس الإسباني.

المدافع البرازيلي قدم مستويات مميزة هذا الموسم، ولفت أنظار تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، وسعره وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" سيتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو.

برشلونة يعرض سيميدو

يرفض نادي برشلونة الإسباني، اليأس في محاولاته من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، حيث قرر عرض لاعبه نيلسون سيميدو في صفقة تبادلية.

النادي الكتالوني يعلم بحاجة إنتر لتدعيم جبهته اليمنى، وكذلك لا يمتلك 100 مليون يورو لضم لاوتارو بعد الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا، مما يجعل التبادل هو الحل الأنسب بالنسبة له.

جدل حول موسيس

مصير غير محسوم للنيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي المعار لصفوف إنتر، حيث يرغب كونتي في الحفاظ على خدماته بشكل نهائي.

تشيلسي يطلب 12 مليون يورو مقابل التخلي عنه، وهي القيمة التي لا يستطيع إنتر تلبيتها، ويطلب من نظيره الإنجليزي تخفيضها، أو تمديد الإعارة لموسم إضافي.

بديل لاوتارو

تقارير إيطالية أكدت صباح اليوم الأربعاء، اهتمام إنتر بالحصول على خدمات تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، كبديل للاعبه لاوتارو في حالة رحيله إلى برشلونة.

حالة من التأهب داخل النادي الإيطالي، ولكن المنافسة شرسة بوجود اتصالات من تشيلسي ومانشستر يونايتد لضم الألماني الذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

اهتمام بجاليارديني

صحيفة "توتو سبورت" أكدت وجود اهتمام ورغبة قوية من وست هام بالتعاقد مع لاعب الوسط روبرتو جاليارديني في الصيف.

إنتر قد يرحب ببيع اللاعب للهامرز، ولكن في حالة تلقيه أي عرض لا يقل عن مبلغ 25 مليون يورو، للمساعدة على تمويل صفقات أخرى بالميركاتو.