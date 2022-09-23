انتقاد حاد .. "منتخب السعودية دون طعم أو لون أو رائحة"

المنتخب السعودي تعادل سلبيًا مع إكوادور

وجه الإعلامي محمد الدرع انتقادًا حادًا لأداء المنتخب السعودي ومدربه هيرفي رينارد بعد التعادل السلبي في اللقاء الودي أمام إكوادور ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق بعد شهرين تقريبًا.

الأخضر متواجد حاليًا في إسبانيا وقد لعب اليوم أمام منافسه الأمريكي الجنوبي ولم يُقدم الأداء المتوقع في لقاء كان بطله الأول حارس مرماه محمد العويس، ومن المقرر أن يخوض مباراة ثانية أمام أمريكا يوم الثلاثاء القادم.

الدرع انتقد بشدة أداء السعودية خلال اللقاء، واصفًا المنتخب بأنه مازال دون طعم أو لون أو رائحة ويفتقد للهوية الفنية رغم وجود عدد من الخامات الجيدة على المستوى الفردي على حد قوله.

Shahid Shahid

إذ كتب عبر تويتر "مباراة العنوان الرئيسي منتخب بدون نكهة أو لون أو رائحة مع الأسف".

تابع "حتى الآن المنتخب يفتقد الهوية واللعب المنظم خصوصًا في الأمام لا وجود حتى الآن لرأس حربة صريح صندوق يبرد القلب".

أتم "المنتخب اليوم تشعر أنه لعب اجتهادات فردية فقط رغم وجود نوعية وخامة جيدة للاعب السعودي".

الدرع لم يكن الوحيد الذي لم يُعجبه أداء الأخضر اليوم، بل اتفق معه الصحفي وليد عمر بقوله عبر تويتر "الأخضر يفتقر للهوية الفنية، لا هو أجاد التكتل والاعتماد على التحولات الهجومية ولا هو من استحوذ وضغط على الخصم من مناطق مرتفعة في الملعب، ناهيك عن التخوف من الإلتحامات، أما قلوب الدفاع فحدث ولا حرج فمن غير المنطقي أن كل كرة طولية تشكل خطورة !!".

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.