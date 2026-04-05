انتقادات شديدة لـ PSV وسجل سلبي ملفت للنظر رغم الفوز المبكر باللقب التاريخي

توج فريق PSV بعد ظهر يوم الأحد، دون أن يخوض أي مباراة، بطلاً لهولندا للمرة السابعة والعشرين بفضل خسارة فينورد لنقاط. ومع ذلك، وعلى الرغم من حسم اللقب مبكراً، استقبل PSV أربعين هدفاً في شباكه. ولهذا السبب، أبدى كينيث بيريز انتقاداً شديداً لهذا الأمر في برنامج "Dit Was Het Weekend"على قناة ESPN.

"أربعون هدفاً في شباك الفريق هو رقم كبير جداً"، هكذا بدأ الدنماركي، الذي توج هو نفسه باللقب مع فريق أيندهوفن في موسم 2007/08. "لم يصلوا إلى نهائي الكأس ولم يتأهلوا في دوري أبطال أوروبا. هذا أمر مقبول، لأنهم كانوا في مجموعة صعبة"، تابع بيريز. "لكنني أعتقد أنه يمكنك أن تتوقع المزيد من فريق مثل PSV، الذي يضم هذا العدد الكبير من اللاعبين الجيدين. تخسر مرتين أمام تيلستار وتتعادل مع ناك"، يقول الدنماركي الناقد.

"في يوم مثل اليوم، كل شيء رائع ومذهل. لكن هذا بالطبع ليس الحال تمامًا. ويرجع ذلك أيضًا إلى عدم وجود منافسة. البقية ضعيفة للغاية. وأنا أتحدث هنا عن أياكس وفيينورد."

"استطاع فينورد أن يثبت وجوده حتى الجولة 11؛ بعد ذلك اختفى تمامًا. لذا يمكنني أن أتصور أن الحاجة الملحة قد تلاشت قليلاً لدى PSV. ربما يفسر ذلك أنهم لم يتوجوا باللقب بطريقة مبهرة أو رائعة"، يختتم بيريز.

كما أشار المذيع ميلان فان دونغن إلى أن بي إس في هو أول بطل يخسر ثلاث مرات أمام فريق صاعد، وهو ما علق عليه بيريز قائلاً: "الكثير من الأهداف التي استقبلوها. وأنا أتفهم ذلك عندما أشاهدهم يلعبون أمس. أحياناً يكون دفاعهم مثقوباً حقاً. لكن، لديك لاعبون من الطراز الرفيع في هذه البطولة، وهم قادرون على الفوز بالمباراة من أجلك"، يختتم.

توج فريق PSV بطلاً لهولندا قبل خمس جولات من نهاية الموسم، لكنه استقبل حتى الآن أربعين هدفاً في مرماه. ويُعد هذا أكبر عدد من الأهداف التي استقبلها بطل الدوري خلال الأربعين عاماً الماضية، وفقاً لما أشار إليه بارت فرووس من مجلة «فوتبال إنترناشونال» في برنامج «NOS Studio Voetbal».

للمقارنة: في الموسمين السابقين، اللذين توج فيهما PSV باللقب أيضًا، استقبل فريق أيندهوفن 21 هدفًا (2023/24) و39 هدفًا (2024/25). ويجب الإشارة إلى أن هذا العدد كان بعد 34 جولة.