انتعاش خزينة الزمالك بدفعة أولى من الاتحاد الإفريقي

الزمالك يستلم شيكًا بدفعة أولى من المشاركة في الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنعش خزينة نادي الزمالك، بإرسال دفعة من أموال مشاركته في كأس الكونفدرالية.

ووصل الزمالك لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على حسنية أكادير المغربي، لينتظر الفائز من مواجهة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل مبلغًا 64.466 ألف دولار اليوم الأحد، كدفعة أولى لمشاركة الزمالك في دور المجموعات.

وخصم الكاف بعض مستحقاته لدى نادي الزمالك، حيث كانت الدفعة مقدرة بما يقرب من 137 ألف دولار و500، قبل خصم الأموال المستحقة على النادي الأبيض.

ومن المنتظر أن تقام مباراة النجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني في إياب ربع نهائي الكونفدرالية غدًا الإثنين بمصر بسبب الأحداث السياسية في السودان.

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وتلعب مباراة الذهاب من نصف نهائي الكونفدرالية يوم 28 أبريل الجاري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بينما يكون لقاء الإياب يوم 5 مايو المقبل.

ما هي أكبر نتيجة لمباراة في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته🤔 pic.twitter.com/mw9PzUPF03

— جول مصر (@goaleg) April 21, 2019