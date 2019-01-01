انتعاش خزينة الزمالك بـ30 مليون جنيه بعد التتويج بالكونفدرالية

الزمالك حقق البطولة الإفريقية له منذ 2003

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تنتعش خزينة نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية، ما يقرب من 30 مليون جنيه، حيث حقق الفوز على نهضة بركان مؤخرًا.

وكان الزمالك قد توج بالبطولة الإفريقية بعد اللجوء لركلات الترجيح في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، وخطف اللقب في الأخير.

ويحصل الزمالك على مليون و250 ألف دولار أي ما يقرب من 21 مليون جنيه، لحصوله على المركز الأول في البطولة الإفريقية.

وينص عقد الزمالك مع الشركة الراعية له حصوله على 6 ملايين جنيه في حالة التتويج بالكونفدرالية الإفريقية وهو ما حدث.

وتحصل الزمالك على ما يقرب من 3 ملايين جنيه كايرادات التذاكر للقاء النهائي أمام نهضة بركان المغربي حيث حضر ما يقرب من 80 ألف متفرج.

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وعاد الزمالك للتدريبات أمس الإثنين استعدادًا لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل.