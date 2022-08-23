انتظر اللحظة المناسبة .. كروس يرد بعد عام على انتقاد رئيس بايرن ميونخ

توني كروس انتظر عامًا كاملًا للرد على انتقاد أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ لأسلوب لعبه مع منتخب ألمانيا خلال يورو 2020.

لم يتمكن الألماني توني كروس نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني من حضور حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، بسبب إصابته بالإنفلونزا، لكنه صنع الحدث بتصريحاته.

ومنع المرض كروس من خوض مباراة الجولة الثانية من الدوري الإسباني مع ريال مدريد، والتي فاز فيها النادي الملكي خارج ملعبه على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 4-1.

وحصل كروس على جائزة خاصة من الصحيفة الألمانية الشهيرة، وظهر في رسالة فيديو أجاب فيها على بعض أسئلة قراء الصحيفة الرياضية.

ماذا حدث؟

أحد الأسئلة كان يتمحور حول التصريح المثير للجدل الذي أدلى به أولي هونيس، الرئيس الفخري لناديه السابق بايرن ميونخ الألماني.

هونيس حينها هاجم أسلوب لعب توني كروس مع منتخب ألمانيا، مؤكدًا أنه يلعب بشكل أفقي أكثر من اللازم خلال منافسات بطولة يورو 2020، والتي ودع فيها "المانشافت" المنافسات من دور الستة عشر أمام إنجلترا.

هونيس أكد حينها أن أسلوب لعب كروس لكرة القدم قد عفا عليه الزمن، وهو ما قرر نجم ريال مدريد العودة للرد عليه بعد عام كامل.

ماذا قال كروس؟

وخلال الحفل، قال كروس عبر تقنية الفيديو في التصريحات التي نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "ذلك لم يحفزني بالتأكيد، ربما أزعجني ذلك قليلًا في البداية".

وأضاف: "كنت أتوقع منه المزيد من المنافسة، وأن يأخذ في الاعتبار الحقائق البسيطة".

وإلى جانب ذلك، سُئل كروس عما إذا كان سيعود في قراره باعتزال اللعب مع منتخب ألمانيا.

وقال نجم ريال مدريد في ختام تصريحاته: "القرار الذي اتخذته في ذلك الوقت لا يزال قائمًا".