"انتظروا .. حمدالله ينتظر هذا الأمر ليستعرض عضلاته على الاتحاد"

تعليق نصراوي على حوار حمدالله مع وليد الفراج

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن حوار عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد مع الإعلامي وليد الفراج أكدت المؤكد وهو أن النصر كان محقًا تمامًا في فسخ عقده والتخلي عنه.

حمدالله حصد إعجاب واحترام العديد بعد حواره في برنامج "أكشن مع وليد" الذي رفض خلاله تصفية الحسابات مع أي شخص أو كيل الاتهامات لأي طرف، بجانب حديثه الإيجابي عن ناديه السابق النصر واعتذاره للجمهور المغربي عن انسحابه من معسكر المنتخب الوطني عام 2019.

العنزي علق على الحوار قائلًا في حلقة الأمس من البرنامج "حوار حمدالله أكد المؤكد وهو أن قرار إدارة مسلي آل معمر فسخ عقده كان صحيحًا تمامًا وأحييهم عليه، حمدالله وبشهادة الجميع كانت كل سلوكياته في النصر خاطئة تمامًا، وقصته حول كلمة الرئيس للاعبين "الميدان يا حميدان" تؤكد أن موقف الإدارة اختلف للأفضل وأصبح لا ينظر إلا لمصلحة الفريق ولا يُجامل أي لاعب".

تابع "أقول ذلك وأنا مسؤول عن كلامي .. حمدالله لو ساهم في تحقيق الاتحاد لأي إنجاز أو فاز هو بلقب الهداف سيستعرض عضلاته على نادي الاتحاد بطريقة كبيرة".

يُشار إلى أن النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد وحمدالله متهمًا إياهما بالتفاوض خلال مدة عقد اللاعب معه، وقد حُكم لصالحه في اتحاد كرة القدم السعودي لكن القضية نقلت لمركز التحكيم الرياضي بعد استئناف الأطراف جميعًا ومازال الحُكم النهائي لم يصدر بعد، بينما حكم فيفا لصالح اللاعب وألم النادي العاصمي بمنحه كافة مستحقاته المالية المتأخرة.