انتظره في الخارج وحاول خنقه .. بودو غليمت يتهم مدرب روما!

كشف نادي بودو غليمت عن أحداث مثيرة للغاية حدثت بعد مباراتهم في دوري المؤتمر الأوروبي أمام روما الأوروبي مساء الخميس.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي نشره قبل ساعات، وأكد خلاله أن مدرب حراس المرمى في روما نونو سانتوس قام بانتظار مدربهم كيتيل كنوتسين بعد المباراة.

وبحسب ما أكد النادي فمدرب روما قرر الاشتباك مع مدرب الفريق النرويجي وحاول أن يخنقه بيداه، لكن تدخل المحيطين منع وقوع كارثة.

وقال كنوتسين: "أنا ألعب كرة القدم كما هي، وأعرف أنها أحيانًا تكون عاطفية، لكنني أمتع نفسي قدر الإمكان، لكن المرور بتلك التجربة السيئة يجعلني حزينًا".

وفي الوقت نفسه خرج قائد روما ودافع عن مدربهم وقال لصالح "سكاي سبورت": "لقد كان موقفًا سيئًا للغاية، قام مدربهم بالاعتداء على مدرب الحارس الخاص بنا، في البداية قال بعض الأشياء وبعد ذلك اعتدى عليه جسديًا".

وطالب النادي النرويجي الاتحاد الأوروبي بنشر مقاطع الفيديو التي تم تصويرها للموقف برمته، كما قرر أن يتوجه للشرطة ضد مدرب روما.

الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سوف يحقق في الواقعة، بينما أكد روما في بيان رسمي على ثقته في عدالة الاتحاد القاري، وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة.

جدير بالذكر أن بودو غليمت كان قد حول تأخره بهدف نظيف لفوز مثير في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وينتظر لقاء العودة لتحديد الصاعد بينه وبين روما للدور القادم من البطولة المستجدة.