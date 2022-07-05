انتظارًا لغيابه عن التدريبات .. بايرن ميونخ يحضر عقوبات قاسية بحق ليفاندوفسكي

بايرن ميونخ يحضر لكافة الخيارات الممكنة بشأن تمرد روبرت ليفاندوفسكي ورغبته في الرحيل.

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لجميع السيناريوهات المحتملة بشأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الراغب في الرحيل.

ويقضي ليفاندوفسكي عطلته في جزيرة مايوركا الإسبانية، ومن المنتظر أن يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ في الثاني عشر من يوليو الجاري ليبدأ التحضير للموسم الجديد.

ويصر بايرن ميونخ حتى الآن على تجاهل كافة العروض التي يقدمها برشلونة الإسباني للتعاقد مع ليفاندوفسكي، في إصرار على استمراره حتى نهاية عقده في صيف 2023.

ونظرًا لاحتمال عدم توجه ليفاندوفسكي في الوقت المحدد إلى مركز تدريبات بايرن ميونخ لبدء فترة التحضير للموسم الجديد، فإن النادي البافاري قد وضع خطة معاقبته.

وكشفت قناة "سبورت 1" الألمانية، العقوبات التي يمكن أن يوقعها بايرن ميونخ على ليفاندوفسكي، بعد استشارة أحد المحامين المتخصصين.

التقرير أكد أن بايرن ميونخ لديه الحق في توقيع عقوبة اقتصادية تتراوح بين 1.8 و3.6 مليون يورو.

ويوجد سيناريو آخر، وهو إرسال ليفاندوفسكي إلى المدرجات والاكتفاء بالمشاهدة طوال الموسم.

ومع ذلك، يبدو السيناريو الثاني خيارًا غير منطقي، حيث لا يرغب بايرن ميونخ في استبعاد أفضل لاعبيه لمدة موسم كامل.

وعلى صعيد آخر، فقد بدأ يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ فترة التحضير للموسم الجديد مع اللاعبين غير الدوليين يوم الإثنين، في انتظار انضمام باقي أعضاء الفريق خلال الأسبوع المقبل.

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